Родственники разыскивают мужчину, уехавшего на заработки в Сочи



Житель Ростовской области пропал в соседнем Краснодарском крае. Мужчина уехал на заработки и не вернулся.



Полгода назад 36-летний Сергей Шестаков из Белой Калитвы вместе с братом устроился на стройку объекта на Красной Поляне в Сочи. В один из рабочих дней дончанин пожаловался на плохое самочувствие и ушёл домой. С тех пор о том, где находится мужчина ничего неизвестно.



Родные продолжают поиски Сергея. На вид ему 35 лет, рост около 160-170 сантиметров. У него прямые светлые волосы, зелёные глаза. В день исчезновения он был одет в чёрную рабочую куртку, синие джинсы, чёрный свитер со вставками. На ногах резиновые сапоги.



Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Шестакова, просят позвонить по телефону: 8-988-509-72-26.