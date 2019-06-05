Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Родственники разыскивают мужчину, уехавшего на заработки в Сочи

Родственники разыскивают мужчину, уехавшего на заработки в Сочи
Житель Ростовской области пропал в соседнем Краснодарском крае. Мужчина уехал на заработки и не вернулся.

Полгода назад 36-летний Сергей Шестаков из Белой Калитвы вместе с братом устроился на стройку объекта на Красной Поляне в Сочи. В один из рабочих дней дончанин пожаловался на плохое самочувствие и ушёл домой. С тех пор о том, где находится мужчина ничего неизвестно.

Родные продолжают поиски Сергея. На вид ему 35 лет, рост около 160-170 сантиметров. У него прямые светлые волосы, зелёные глаза. В день исчезновения он был одет в чёрную рабочую куртку, синие джинсы, чёрный свитер со вставками. На ногах резиновые сапоги.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Шестакова, просят позвонить по телефону: 8-988-509-72-26.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.