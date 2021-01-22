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Раненного в живот мужчину обнаружили в Таганроге

Раненного в живот мужчину обнаружили в Таганроге
В Таганроге 34-летнего мужчину обнаружили раненым в одной из квартир девятиэтажки. Жителя приморского города нашли соседи в доме № 8/1 по улице Сызранова 26 января.

Как сообщает DonDay.ru, жилец квартиры № 65 получил ножевое ранение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 19.30 соседи вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение БСМП Таганрога. Ему диагностировали проникающее ранение передней брюшной стенки. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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