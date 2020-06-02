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При взрыве газового баллона в Ростовской области пострадали два человека

При взрыве газового баллона в Ростовской области пострадали два человека
В городе Пролетарске два человека пострадали при взрыве газового баллона. ЧП произошло около часа дня 4 июня.

Громкий хлопок раздался в доме № 24 по улице Студенческой. Взрывом в доме разбило окно. По данным ГУ МЧС Ростовской области, других повреждений строения не обнаружено. Возгорания не последовало.

С места происшествия «скорая» госпитализировала в ЦГБ Пролетарска двух пострадавших. Их состояние в настоящее время уточняется.

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