При взрыве газового баллона в Ростовской области пострадали два человека

В городе Пролетарске два человека пострадали при взрыве газового баллона. ЧП произошло около часа дня 4 июня.Громкий хлопок раздался в доме № 24 по улице Студенческой. Взрывом в доме разбило окно. По данным ГУ МЧС Ростовской области, других повреждений строения не обнаружено. Возгорания не последовало.С места происшествия «скорая» госпитализировала в ЦГБ Пролетарска двух пострадавших. Их состояние в настоящее время уточняется.