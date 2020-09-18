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При пожаре в Ростовской области погибла двухлетняя девочка

При пожаре в Ростовской области погибла двухлетняя девочка
После пожара в пятиэтажке в Красном Сулине обнаружено бездыханное тело двухлетней девочки. Трагедия произошла 20 сентября около 14:30 в одной из квартир на первом этаже.

Возгорание тушили десять огнеборцев на трех единицах техники. Из объятого пламенем дома спасли пятерых жильцов, десять их соседей эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

После полной ликвидации огня в сгоревшей квартире было обнаружено тело малолетней девочки. Ребенку должно было исполниться два года в ноябре. Следователи выясняют обстоятельства гибели малышки.

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