При пожаре в Ростовской области погибла двухлетняя девочка

После пожара в пятиэтажке в Красном Сулине обнаружено бездыханное тело двухлетней девочки. Трагедия произошла 20 сентября около 14:30 в одной из квартир на первом этаже.Возгорание тушили десять огнеборцев на трех единицах техники. Из объятого пламенем дома спасли пятерых жильцов, десять их соседей эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.После полной ликвидации огня в сгоревшей квартире было обнаружено тело малолетней девочки. Ребенку должно было исполниться два года в ноябре. Следователи выясняют обстоятельства гибели малышки.