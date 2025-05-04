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При пожаре в частном доме погиб 38-летний мужчина в Ростовской обасти

При пожаре в частном доме погиб 38-летний мужчина в Ростовской обасти
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Происшествие случилось ночью 4 мая в Цимлянском районе.

По данным регионального ГУ МЧС, в хуторе Ломовцев вспыхнуло жилое помещение. На место прибыли семь спасателей. Специалистам удалось спасти одного жильца из горящего дома. К сожалению, второй 36-летний местный житель скончался на месте.

- Спасенного мужчину госпитализировали с ожогами, - отметили в ведомстве.- Причиной пожара предварительно, стало неосторожное обращение в огнем во время приготовления пищи.

Пламя ликвидировали на 42 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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