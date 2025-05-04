При пожаре в частном доме погиб 38-летний мужчина в Ростовской обасти

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Происшествие случилось ночью 4 мая в Цимлянском районе.По данным регионального ГУ МЧС, в хуторе Ломовцев вспыхнуло жилое помещение. На место прибыли семь спасателей. Специалистам удалось спасти одного жильца из горящего дома. К сожалению, второй 36-летний местный житель скончался на месте.- Спасенного мужчину госпитализировали с ожогами, - отметили в ведомстве.- Причиной пожара предварительно, стало неосторожное обращение в огнем во время приготовления пищи.Пламя ликвидировали на 42 квадратных метров.