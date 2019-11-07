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Постоялец устроил стрельбу в номере ростовского отеля «Белладжио»

Постоялец устроил стрельбу в номере ростовского отеля «Белладжио»

В Ростове в отеле «Белладжио», расположенном на улице 50-летия Ростсельмаша, 9 ноября произошло ЧП. Один из постояльцев открыл стрельбу в номере.

По информации источника Rostov.ru, мужчина произвёл не менее 18 выстрелов по стенам и мебели в своей комнате. Сотрудники гостиницы, услышав звуки выстрелов, вызвали полицию.
- При обыске полицейские нашли в номере дебошира восемь видов оружия, в том числе обрезы, - добавил источник.

Кроме того, в личных вещах мужчины обнаружены кляпы и плётки.

В настоящее время гость отеля доставлен в полицию. Ведётся разбирательство.

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