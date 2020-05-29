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Появилось видео момента смертельного ДТП в Каменске-Шахтинском

Появилось видео момента смертельного ДТП в Каменске-Шахтинском
В распоряжении Rostov.ru появились кадры момента смертельного ДТП в Каменске-Шахтинском. Жертвами трагического случая стали 29-летний водитель «ВАЗ-2112» и его 24-летняя пассажирка Ольга Н.

Происшествие случилось в ночь на 31 мая на проспекте Карла Маркса. На записи с камер видеонаблюдения видно, что молодой человек решил устроить гонки с другим автомобилистом. Двигаясь на огромной скорости в сторону набережной, он на повороте потерял управление, и легковушка вылетела с дороги и врезалась в металлическую конструкцию. От удара машину смяло настолько, что она стала похожа на консервную банку.

От полученных травм водитель и пассажирка скончались на месте. Известно, что у Ольги остался маленький сын.

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