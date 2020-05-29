Подросток найден мёртвым в Ростовской области
Фото: mkchita.ru
В Каменске-Шахтинском нашли мёртвым 17-летнего подростка. Юноша пропал 29 мая.
По словам местных жителей, накануне они видели пропавшего. Он гулял по улицам города. А 1 июня его тело нашли в районе гаражного кооператива в микрорайоне Заводском.
По информации источника, следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.
В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства смерти несовершеннолетнего. Также проверяются условия его жизни.