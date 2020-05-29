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Подросток найден мёртвым в Ростовской области

Подросток найден мёртвым в Ростовской области
Фото: mkchita.ru
В Каменске-Шахтинском нашли мёртвым 17-летнего подростка. Юноша пропал 29 мая.

По словам местных жителей, накануне они видели пропавшего. Он гулял по улицам города. А 1 июня его тело нашли в районе гаражного кооператива в микрорайоне Заводском.

По информации источника, следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства смерти несовершеннолетнего. Также проверяются условия его жизни.

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