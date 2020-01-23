Подозреваемых в серии грабежей задержали в Ростовской области



На Дону задержали двоих подозреваемых в серии грабежей. Злоумышленники совершали нападения на коммерческие организации.



Все преступления были совершены в декабре 2019 года в городах Гуково и Новошахтинске. Злоумышленники в камуфляжных костюмах ограбили автозаправочную станцию, котельную, офис микрофинансовой организации и магазин косметики. В котельной они избили женщину-кочегара и забрали у неё телефон.



Своим жертвам налётчики угрожали предметом, похожим на пистолет. Кроме того, они подозреваются в попытке кражи денег из банкомата. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

- По подозрению в преступлениях задержаны 26-летний и 20-летний жители города Гуково, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отделе полиции задержанные дали признательные показания.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Покушение на кражу». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.