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Под Ростовом мужчина ограбил банк и сбежал с крупной суммой денег

Под Ростовом мужчина ограбил банк и сбежал с крупной суммой денег
В Аксайском районе Ростовской области неизвестный ограбил банк. ЧП случилось 17 марта в поселке Рассвет.

Мужчина зашел в отделение банка Сбер на улице Институтской, 13. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать все деньги из сейфа. Сотрудники учреждения выполнили требования грабителя. Забрав крупную сумму денег, тот сбежал с места происшествия. По информации ГУ МВД по Ростовской области, мужчина унес порядка нескольких миллионов рублей.

Работники Сбера вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители опрашивают сотрудников и просматривают записи с камер видеонаблюдения, а в районе задействовали план «Перехват».
Фото: static.mk.ru.
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