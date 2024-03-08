Под Ростовом 7-летнего мальчика зажало между автомобилями после ДТП

Фото: Ростов ру

В Мясниковском районе 7 марта ребенок пострадал в жутком ДТП. Происшествие случилось в хуторе Недвиговке на улице Октябрьской.По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады Гранты» выезжал с прилегающей территории школы № 16. Во время маневра он не заметил семилетнего мальчика, который шел на уроки. Парень сбил несовершеннолетнего, а затем врезался в припаркованный «Пежо Партнер». Школьник оказался зажат между отечественным авто и иномаркой.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавшего доставили в больницу.Информация о его состоянии здоровья не разглашается.