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Под Ростовом 7-летнего мальчика зажало между автомобилями после ДТП

Под Ростовом 7-летнего мальчика зажало между автомобилями после ДТП
В Мясниковском районе 7 марта ребенок пострадал в жутком ДТП. Происшествие случилось в хуторе Недвиговке на улице Октябрьской.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады Гранты» выезжал с прилегающей территории школы № 16. Во время маневра он не заметил семилетнего мальчика, который шел на уроки. Парень сбил несовершеннолетнего, а затем врезался в припаркованный «Пежо Партнер». Школьник оказался зажат между отечественным авто и иномаркой.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавшего доставили в больницу.

Информация о его состоянии здоровья не разглашается.
Фото: Ростов ру
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