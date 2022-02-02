Под Азовом два человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиками

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Азов-станица Староминская лоб в лоб столкнулись два грузовика. Авария произошла около 17 часов 3 февраля.В тот день 50-летний водитель «Фрейтлайнера» ехал по автодороге Азов-Староминская. В районе 35-го километра он начал тормозить, но не справился с управлением. Большегруз занесло на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Вольво» под управлением 44-летнего мужчины. От удара машины отбросило в разные стороны. Одна из фур завалилась на бок, вторая - вылетела в кювет.- В результате ДТП пострадал водитель «Вольво» и его 39-летний пассажир, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.