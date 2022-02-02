Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Азовом два человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиками

Под Азовом два человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиками
На трассе Азов-станица Староминская лоб в лоб столкнулись два грузовика. Авария произошла около 17 часов 3 февраля.

В тот день 50-летний водитель «Фрейтлайнера» ехал по автодороге Азов-Староминская. В районе 35-го километра он начал тормозить, но не справился с управлением. Большегруз занесло на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Вольво» под управлением 44-летнего мужчины. От удара машины отбросило в разные стороны. Одна из фур завалилась на бок, вторая - вылетела в кювет.

- В результате ДТП пострадал водитель «Вольво» и его 39-летний пассажир, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.