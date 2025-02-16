По Ростовской области объявили беспилотную опасность 16 февраля

Фото: Donday

16 февраля в Ростовской области была объявлена угроза, связанная с атакой беспилотников. Примерно в 21:00 сотрудники МЧС разослали предупреждения по этому поводу.Жителям региона рекомендовали следовать мерам безопасности, включая возможность спуститься в укрытие или подвал при необходимости.Напоминаем, что в ночь накануне в области были уничтожены девять беспилотников. Один из осколков сбитого дрона упал на крышу частного дома в Железнодорожном районе города. К счастью, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим.