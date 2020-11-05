Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Сухоз в Таганрогском заливе сняли с мели спустя пять дней

Сухоз в Таганрогском заливе сняли с мели спустя пять дней
Застрявший в Таганрогском заливе сухогруз сняли с мели спустя пять дней. Судно Sema сняли с мели 7 ноября.

Как ранее сообщалось, утром 3 ноября в районе Павло-Очаковской косы сухогруз из Панамы сел на мель. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, несмотря на то, что на борту было восемь членов экипажа. На место направили буксиры.

Снять с мели судно удалось только спустя пять дней. Сейчас сухогруз направлен на якорную стоянку в Ростов-на-Дону, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.