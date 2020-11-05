Сухоз в Таганрогском заливе сняли с мели спустя пять дней

Застрявший в Таганрогском заливе сухогруз сняли с мели спустя пять дней. Судно Sema сняли с мели 7 ноября.Как ранее сообщалось, утром 3 ноября в районе Павло-Очаковской косы сухогруз из Панамы сел на мель. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, несмотря на то, что на борту было восемь членов экипажа. На место направили буксиры.Снять с мели судно удалось только спустя пять дней. Сейчас сухогруз направлен на якорную стоянку в Ростов-на-Дону, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.