Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Новочеркасске



Один человек пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла на улице Макаренко в Новочеркасске. Два автомобиля столкнулись на перекрёстке примерно в 9 часов 12 октября.



По предварительным данным, в тот день на пересечении улиц Макаренко и Гагарина не работал светофор. Водитель автомобиля «Джили Эмгранд» выехал на перекрёсток, не уступив дорогу мужчине за рулём «ВАЗ-2107». Водитель отечественного авто не успел увернуться и врезался в бок иномарки.



В результате столкновения пострадал пенсионер — пассажир «Джили». Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

