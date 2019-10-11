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Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Новочеркасске

Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Новочеркасске
Один человек пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла на улице Макаренко в Новочеркасске. Два автомобиля столкнулись на перекрёстке примерно в 9 часов 12 октября.

По предварительным данным, в тот день на пересечении улиц Макаренко и Гагарина не работал светофор. Водитель автомобиля «Джили Эмгранд» выехал на перекрёсток, не уступив дорогу мужчине за рулём «ВАЗ-2107». Водитель отечественного авто не успел увернуться и врезался в бок иномарки.

В результате столкновения пострадал пенсионер — пассажир «Джили». Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

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