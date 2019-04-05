Парень с девушкой оказались в больнице после столкновение ВАЗа и микроавтобуса в Ростове



В Ростове в результате столкновение ВАЗа и микроавтобуса пострадали два человека. ДТП случилось 8 апреля около 15:30 на улице Пескова.



По предварительным данным, водитель микроавтобуса стал разворачиваться и не убедился в том, что поблизости нет машин. Он столкнулся с ВАЗ-2109, за рулём которого сидел 21-летний парень. Сила удара оказалась настолько сильной, что автобус перевернулся, а легковушка оказалась полностью смята.



- В результате столкновения пострадали два человека, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



С травмами в больницу были доставлены водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка.