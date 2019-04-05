Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Парень с девушкой оказались в больнице после столкновение ВАЗа и микроавтобуса в Ростове

Парень с девушкой оказались в больнице после столкновение ВАЗа и микроавтобуса в Ростове
В Ростове в результате столкновение ВАЗа и микроавтобуса пострадали два человека. ДТП случилось 8 апреля около 15:30 на улице Пескова.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса стал разворачиваться и не убедился в том, что поблизости нет машин. Он столкнулся с ВАЗ-2109, за рулём которого сидел 21-летний парень. Сила удара оказалась настолько сильной, что автобус перевернулся, а легковушка оказалась полностью смята.

- В результате столкновения пострадали два человека, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами в больницу были доставлены водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.