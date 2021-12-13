Один человек погиб, и пятеро пострадали в лобовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе Волгоград - Каменск один человек погиб, и пятеро пострадали в лобовом ДТП. Авария произошла 14 декабря в Волгоградской области.По предварительной информации, 23-летний парень на «Ниссане Алмера» ехал в сторону Волгограда. Он не справился с управлением, выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был 23-летний водитель.- В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Водитель, а также 19-летний, 26-летний, 20-летняя и 19-летняя пассажиры иномарки доставлены в больницу.Судя по фото с места аварии, отечественная легковушка превратилась в сплошное месиво. Очевидно, что такие повреждения не оставили водителю шансов выжить.