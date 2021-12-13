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Один человек погиб, и пятеро пострадали в лобовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск

Один человек погиб, и пятеро пострадали в лобовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск
На трассе Волгоград - Каменск один человек погиб, и пятеро пострадали в лобовом ДТП. Авария произошла 14 декабря в Волгоградской области.

По предварительной информации, 23-летний парень на «Ниссане Алмера» ехал в сторону Волгограда. Он не справился с управлением, выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был 23-летний водитель.

- В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Водитель, а также 19-летний, 26-летний, 20-летняя и 19-летняя пассажиры иномарки доставлены в больницу.

Судя по фото с места аварии, отечественная легковушка превратилась в сплошное месиво. Очевидно, что такие повреждения не оставили водителю шансов выжить.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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