На Западном в Ростове мужчина погиб, выпав из окна

В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Магнитогорской около 10 часов 28 июня.Прохожие обнаружили труп под окнами одного из домов в жилом комплексе «Екатериненский». Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Увы, медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.Пока не ясно, с высоты какого этажа упал погибший. По словам очевидцев, он был в одежде и имел при себе документы. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.