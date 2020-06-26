Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Западном в Ростове мужчина погиб, выпав из окна

На Западном в Ростове мужчина погиб, выпав из окна
В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Магнитогорской около 10 часов 28 июня.

Прохожие обнаружили труп под окнами одного из домов в жилом комплексе «Екатериненский». Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Увы, медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Пока не ясно, с высоты какого этажа упал погибший. По словам очевидцев, он был в одежде и имел при себе документы. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.