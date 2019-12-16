На улице в Ростове у прохожего украли 12 миллионов рублей



Фото: dzr.city

В Ростове в Северном микрорайоне ограбили прохожего. Нападение произошло 16 декабря на улице Королева.



По предварительным данным, трое злоумышленников напали на молодого человека. Угрожая расправой, налётчики заставили его отдать сумку с деньгами. В ней было порядка 12 миллионов рублей. С добычей грабители скрылись с места преступления.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

- В настоящее время ведётся розыск преступников, - добавили в донском главке.

