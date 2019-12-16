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На улице в Ростове у прохожего украли 12 миллионов рублей

На улице в Ростове у прохожего украли 12 миллионов рублей
Фото: dzr.city
В Ростове в Северном микрорайоне ограбили прохожего. Нападение произошло 16 декабря на улице Королева.

По предварительным данным, трое злоумышленников напали на молодого человека. Угрожая расправой, налётчики заставили его отдать сумку с деньгами. В ней было порядка 12 миллионов рублей. С добычей грабители скрылись с места преступления.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
- В настоящее время ведётся розыск преступников, - добавили в донском главке.

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