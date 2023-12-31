Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Волгоград – Каменск в ДТП пострадал водитель «Митсубиси Аутлендер»

На трассе Волгоград – Каменск в ДТП пострадал водитель «Митсубиси Аутлендер»
На трассе Волгоград — Каменск в ДТП пострадал водитель «Митсубиси Аутлендер». Авария произошла днем 30 декабря на 123-м километре автодороги — в Суровикинском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, 36-летний мужчина на «Митсубиси» выскочил на «встречку», где по касательной задел попутный «Ниссан Х-Треил», шофер которого пытался повернуть.

— В результате происшествия водитель «Аутлендера» пострадал и был госпитализирован, — добавили в МВД.
Фото: МВД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.