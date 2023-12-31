Фото: МВД

На трассе Волгоград — Каменск в ДТП пострадал водитель «Митсубиси Аутлендер». Авария произошла днем 30 декабря на 123-м километре автодороги — в Суровикинском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.По данным ведомства, 36-летний мужчина на «Митсубиси» выскочил на «встречку», где по касательной задел попутный «Ниссан Х-Треил», шофер которого пытался повернуть.— В результате происшествия водитель «Аутлендера» пострадал и был госпитализирован, — добавили в МВД.