В Ростовской области на ходу загорелся автомобиль

Фото: соцсети

В Ростовской области произошел инцидент, когда автомобиль загорелся во время движения. Событие случилось рано утром 13 января.Около 7:30 на Гоголевском переулке, неподалеку от дома №2/1, вспыхнул «Шевроле Ланос». Свидетели утверждают, что водителю лишь удалось припарковать машину, как она внезапно загорелась. В считанные секунды огонь охватил автомобиль. Попытки водителя потушить пламя оказались безрезультатными.На место инцидента прибыли четверо сотрудников пожарной службы и одна автоцистерна. Огонь удалось ликвидировать на площади двух квадратных метров к 8:09.По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, причина возгорания - неисправная электропроводка. Сбой произошел во время движения, что привело к короткому замыканию. К счастью, никто не пострадал.