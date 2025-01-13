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В Ростовской области на ходу загорелся автомобиль

В Ростовской области на ходу загорелся автомобиль

В Ростовской области произошел инцидент, когда автомобиль загорелся во время движения. Событие случилось рано утром 13 января.

Около 7:30 на Гоголевском переулке, неподалеку от дома №2/1, вспыхнул «Шевроле Ланос». Свидетели утверждают, что водителю лишь удалось припарковать машину, как она внезапно загорелась. В считанные секунды огонь охватил автомобиль. Попытки водителя потушить пламя оказались безрезультатными.

На место инцидента прибыли четверо сотрудников пожарной службы и одна автоцистерна. Огонь удалось ликвидировать на площади двух квадратных метров к 8:09.

По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, причина возгорания - неисправная электропроводка. Сбой произошел во время движения, что привело к короткому замыканию. К счастью, никто не пострадал.
Фото: соцсети
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