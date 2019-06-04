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На трассе М-4 «Дон» во время движения загорелась фура

На трассе М-4 «Дон» во время движения загорелась фура
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области на ходу загорелся большегруз. Возгорание произошло в Красносулинском районе 6 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, примерно на 945-м километре автодороги фура с сельхозпродукцией загорелась во время движения. Водитель вовремя успел покинуть кабину и вызвать спасателей. Мужчина не пострадал.
- На место выезжала одна единица техники и четверо спасателей, - отметили в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.

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