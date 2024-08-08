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В Ростовской области в массовом ДТП пострадали два человека

В Ростовской области в массовом ДТП пострадали два человека
В Ростовской области произошло массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» с двумя пострадавшими. Происшествие случилась 8 августа недалеко от поселка Новоперсиановка.

Около 13:00 по дороге ехал 55-летний водитель на автомобиле «Лада Приора». Предварительно, он не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», которая двигалась перед ним. После грузовик столкнулся с автомобилями «Мерседес-Вито» и «Опель Астра».

В этот момент «Лада» по инерции от удара наехала на колесоотбойный брус. Следом легковой автомобиль столкнулся с машиной марки «Лифан».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лады Приоры».
Фото: Donday.
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