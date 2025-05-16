В Суворовском в Ростове произошла массовая драка
В ночь на 16 мая в Ростове в парке микрорайона Суворовского произошла массовая драка. Кадрами происшествия в переулке Андреева поделились очевидцы в социальных сетях.
Более полудюжины человек спровоцировали конфликт. В сквере разгорелась драка, в ходе которой дерущиеся использовали физическую силу.
Прибывшие на место происшествия представители органов правопорядка остановили незаконные действия. Благодаря быстрому реагированию удалось избежать серьезных травм.
- Для дальнейшего расследования в полицейский участок были доставлены пять участников данного происшествия, - заявили в пресс-службе областного управления МВД.