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В Суворовском в Ростове произошла массовая драка

В Суворовском в Ростове произошла массовая драка

В ночь на 16 мая в Ростове в парке микрорайона Суворовского произошла массовая драка. Кадрами происшествия в переулке Андреева поделились очевидцы в социальных сетях.

Более полудюжины человек спровоцировали конфликт. В сквере разгорелась драка, в ходе которой дерущиеся использовали физическую силу.

Прибывшие на место происшествия представители органов правопорядка остановили незаконные действия. Благодаря быстрому реагированию удалось избежать серьезных травм.

- Для дальнейшего расследования в полицейский участок были доставлены пять участников данного происшествия, - заявили в пресс-службе областного управления МВД.
Фото: соцсети
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