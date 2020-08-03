В Батайске всем городом разыскивают 12-летнего подростка
В Батайске четвертые сутки ищут 12-летнего мальчика. Даниил Лысенко ушел из дома на улице Фрунзе около 12 часов дня 1 августа. О пропаже сына мама Оксана сообщила изданию Battime.
Женщина рассказала, что Даниил был у папы, а когда тот ушел на работу, пропал. Она предполагает, что сын может быть с другом, о котором они не знают.
Позвонить Даниилу родители не могут, так как за несколько дней до исчезновения он потерял телефон. Отец школьника 5 августа обратился в ОМВД России по Батайску с заявлением о пропаже сына. Ориентировку растиражировали в соцсетях. Подростка ищут волонтеры.
Известно, что 3 августа Даниил был в Ростове в продуктовом магазине на улице Ленина, 46А. Оттуда родителям позвонила администратор и попросила забрать ребенка. Но пока отец доехал до места назначения, сын ушел в неизвестном направлении с парнем, который представлялся его братом.
Даниил плотного телосложения, рост – 150 сантиметров. Волосы короткие, светлые, глаза голубые. Из особых примет – небольшой шрам на лбу. На безымянном пальце левой руки мальчик носит серебряное кольцо с крестиком. Пропавший был одет в серые шорты средней длины и синюю футболку, обут в черные кроссовки с белой подошвой.
Подросток может находиться как в Батайске, так и в Ростове. Если вам что-либо известно о местонахождении Даниила Лысенкова, позвоните по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 102 (ОМВД по Батайску), 8-952-418-41-05 (мама Оксана).