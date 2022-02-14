На Дону пассажирка легковушки погибла в ДТП с фурой

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием легковушки и фуры. Авария случилась 15 февраля примерно в 17:00.По предварительной информации, за рулем иномарки «Дэу Ланос» сидел 43-летний мужчина. Он ехал по автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский. Неподалеку от 325-го километра водитель начал обгонять отечественный автомобиль и вылетел на встречку. Там легковушка на скорости врезалась в большегруз, после чего ее откинуло в ВАЗ. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть машины превратилась в груду металла.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 78-летняя пассажирка «Дэу Ланоса» получила травмы различной степени тяжести, от которых скончалась на месте. Еще один пассажир того же возраста госпитализирован. мужчина был пристегнут ремнем безопасности.