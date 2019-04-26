На Дону 63-летняя женщина задушила молодого человека проводом



В Ростовской области 63-летняя жительница Красного Сулина подозревается в убийстве молодого человека.



28 апреля пенсионерка в своём доме выпивала вместе с 28-летним знакомым. Во время застолья между ними произошла ссора.

- По версии следствия, женщина накинула на шею потерпевшему электрический провод и задушила его, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - От полученных травм он скончался на месте происшествия.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.