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Мужчина и женщина пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Ростовской области

Мужчина и женщина пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Ростовской области
Фото: s.057.ua

В Ростовской области при пожаре пострадали два человека. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме посёлка Каменоломни.
Сообщение о происшествии на улице Комсомольской поступило на пульт пожарной охраны около 18 часов 1 сентября. По предварительным данным, соседи заметили дым и вызвали спасателей.

Когда пожарные оказались на месте, огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров. Во время тушения выяснилось, что в доме находятся люди.
– При пожаре ожоги получили 66-летний мужчина и 53-летняя женщина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Пострадавших госпитализировали.

Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В тушении были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.

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