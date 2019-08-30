Мужчина и женщина пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Ростовской области



Фото: s.057.ua



В Ростовской области при пожаре пострадали два человека. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме посёлка Каменоломни.

Сообщение о происшествии на улице Комсомольской поступило на пульт пожарной охраны около 18 часов 1 сентября. По предварительным данным, соседи заметили дым и вызвали спасателей.



Когда пожарные оказались на месте, огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров. Во время тушения выяснилось, что в доме находятся люди.

– При пожаре ожоги получили 66-летний мужчина и 53-летняя женщина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Пострадавших госпитализировали.



Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В тушении были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.