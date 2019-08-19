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На автодороге под Ростовом перевернулся грузовик с арбузами

На автодороге под Ростовом перевернулся грузовик с арбузами
В Ростовской области на трассе, ведущей к Ставрополю, перевернулся грузовик с арбузами. Авария произошла в Аксайском районе вечером 20 августа.

Как рассказал DonDay.ru свидетель ДТП, водитель грузовика не справился с управлением, и транспорт перевернулся на бок. После того как машина опрокинулась, весь груз рассыпался по дороге. Большая часть ягод превратилась в кашу.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Грузовик получил механическое повреждение.

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