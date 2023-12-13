Мужчина с четырехлетним сыном пострадали в ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

Фото: УГИБДД по РО.

В Ростовской области в массовом ДТП пострадал мужчина со своим маленьким сыном. Авария произошла на подъезде к Зернограду 12 декабря.Предварительно, на подъезде к Зернограду 35-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген» не учел погодные условия, выехал на «встречку» и врезался в авто «Фортекс», которое, в свою очередь, столкнулось с попутным «Фордом Фокусом».- В результате аварии пострадали 33-летний водитель «Форда» и его 4-летний сын, который сидел на заднем сиденье без удерживающего кресла, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.