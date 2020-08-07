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Мусоровоз загорелся на ходу на Орской в Ростове

Мусоровоз загорелся на ходу на Орской в Ростове
Мусоровоз загорелся на ходу на улице Орской в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось утром 10 августа.

Грузовик ехал по своему обычному маршруту, когда мусор в нем внезапно начал гореть. Водитель принял единственно правильное решение, чтобы спасти себя и авто, - выгрузил отходы на дорогу, прямо возле пешеходного перехода.

Прибывшие на место две пожарные машины и пять спасателей тушили пламя около 15 минут. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

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