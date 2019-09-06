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Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Ростовской области

Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Ростовской области
Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Ростовской области. ДТП произошло вечером 7 сентября в Новочеркасске на проспекте Баклановском.

По предварительным данным, мужчина на «Форде Мондео» двигался по проспекту и решил повернуть. Он не заметил мотоциклиста и допустил с ним столкновение. Удар был такой силы, что водитель двухколесного транспорта отлетел на 25 метров и приземлился на проезжую часть. Его железный конь продолжил движение и протаранил «Лифан Солано», после чего врезался в дерево.

В результате происшествия 23-летний парень получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место аварии врачи лишь констатировали его смерть.

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