Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Ростовской области



Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Ростовской области. ДТП произошло вечером 7 сентября в Новочеркасске на проспекте Баклановском.



По предварительным данным, мужчина на «Форде Мондео» двигался по проспекту и решил повернуть. Он не заметил мотоциклиста и допустил с ним столкновение. Удар был такой силы, что водитель двухколесного транспорта отлетел на 25 метров и приземлился на проезжую часть. Его железный конь продолжил движение и протаранил «Лифан Солано», после чего врезался в дерево.



В результате происшествия 23-летний парень получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место аварии врачи лишь констатировали его смерть.