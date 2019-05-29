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Мальчик пострадал под колёсами иномарки в Новочеркасске

Мальчик пострадал под колёсами иномарки в Новочеркасске
В Новочеркасске иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе. ДТП случилось на улице Сарматской 31 мая около 11:30. Такую информацию сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, мужчина за рулём «Хендай Солярис» стал совершать поворот. В это время восьмилетний мальчик начал пересекать дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора.

Ребёнок шёл с родителями, но, переходя дорогу, немного отстал от них. В этот момент его сбила легковушка.

Мальчуган получил незначительные травмы. Его доставили в больницу, где медики оказали ему первую помощь и отпустили домой.

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