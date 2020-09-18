Крупный пожар на окраине Ростова полностью потушен

Крупное возгорание сухой травы на улице 1-й Луговой на окраине Ростова-на-Дону полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Несмотря на сильный ветер, спасатели потушили огонь на площади две тысячи квадратных метров. Напомним, сухая растительность загорелась на окраине Ростова около трех часов дня 20 сентября. На месте работали 56 огнеборцев и 19 единиц техники.К тушению привлекали также пожарный катер КС-110. Он был нужен для прокладки магистральных линий с места забора воды из реки Дон.