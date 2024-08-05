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Экс-сотрудник районного отдела полиции Ростовской области пойдет под суд

Экс-сотрудник районного отдела полиции Ростовской области пойдет под суд
В Миллеровском районе бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за попытку мошенничества. Об этом сообщили 5 августа в СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, бывший заместитель начальника ОМВД России по Миллеровскому району пытался заработать деньги, используя своё служебное положение. В 2023 году он договорился помочь своему знакомому. Бывший полицейский обещал повлиять на суд и следствие в одном уголовном деле. За это мужчина должен был заплатить ему три миллиона рублей.

Когда бывший заместитель получил деньги, его задержали силовики. По версии следствия, он хотел обмануть знакомого и присвоить деньги, не выполнив своих обещаний. Однако на практике очень сложно определить, планировал ли он повлиять на суд или действительно хотел обмануть доверчивого мужчину.

Экс-сотрудника будут судить по статье «Покушение на мошенничество». Стоит отметить, что за взятку ему грозил бы куда более суровый приговор — до 7,5 года лишения свободы. А за мошенничество мужчина может получить максимум пять лет тюремного заключения.

Во время расследования экс-полицейский находился под стражей. Вероятно, он останется в СИЗО до первого заседания, а возможно, и до вынесения приговора.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает ведомство.
Фото: ростов.ру
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