Годовалый ребенок погиб в ДТП с большегрузом на трассе М-4 «Дон»



Полуторагодовалая девочка погибла в ДТП с большегрузом в Ростовской области. Авария случилась 7 января на федеральной трассе в Красносулинском районе.



По предварительным данным, 23-летний парень на автомобиле «ВАЗ-2112» ехал с возлюбленной и их полуторагодовалой дочерью. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в фуру «Рено Магнум» с полуприцепом, двигающуюся в попутном направлении.



В результате все участники аварии, кроме водителя большегруза, были доставлены в больницу. Через несколько часов от полученных травм скончалась девочка-пассажир легковушки.



- В момент ДТП девочка находилась на руках у матери. Автокресла в машине не было, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



К тому же водитель не раз привлекался к ответственности за нарушение правил перевозки детей.