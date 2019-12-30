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Годовалый ребенок погиб в ДТП с большегрузом на трассе М-4 «Дон»

Годовалый ребенок погиб в ДТП с большегрузом на трассе М-4 «Дон»
Полуторагодовалая девочка погибла в ДТП с большегрузом в Ростовской области. Авария случилась 7 января на федеральной трассе в Красносулинском районе.

По предварительным данным, 23-летний парень на автомобиле «ВАЗ-2112» ехал с возлюбленной и их полуторагодовалой дочерью. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в фуру «Рено Магнум» с полуприцепом, двигающуюся в попутном направлении.

В результате все участники аварии, кроме водителя большегруза, были доставлены в больницу. Через несколько часов от полученных травм скончалась девочка-пассажир легковушки.

- В момент ДТП девочка находилась на руках у матери. Автокресла в машине не было, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

К тому же водитель не раз привлекался к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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