Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области молодую пару унесло в море на сапборде. ЧП случилось днем 2 мая.Пара из Санкт-Петербурга была на базе отдыха, расположенной на берегу Таганрогского залива. Молодые люди решили отправиться на морскую прогулку на сапборде, несмотря на сильный ветер. Молодых людей унесло от берега на три километра.Поначалу они надеялись справиться с ситуацией самостоятельно, но через два часа остались без сил. Тогда молодые люди решили обратиться за помощью к спасателям.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, молодых людей забрали на борт пожарного катера и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.