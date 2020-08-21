Два жителя Ростовской области украли выдвижную лестницу у работодателя в Калмыкии

Два жителя Ростовской области подозреваются в краже лестницы в Калмыкии. Об этом сообщает республиканское ГУ МВД.По информации ведомства, около недели назад в Яшалтинском районе двое дончан трудились на строительном объекте.После рабочего дня они увидели оставшуюся без присмотра выдвижную лестницу. Подозреваемые решили забрать ее с собой.Хозяин, заметив пропажу, обратился в полицию. Злоумышленников отыскали и завели на них дело по статье «Кража». Лестницу перевезли из Ростовской области на территорию Калмыкии и вернули владельцу.