Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Два жителя Ростовской области украли выдвижную лестницу у работодателя в Калмыкии

Два жителя Ростовской области украли выдвижную лестницу у работодателя в Калмыкии
Два жителя Ростовской области подозреваются в краже лестницы в Калмыкии. Об этом сообщает республиканское ГУ МВД.

По информации ведомства, около недели назад в Яшалтинском районе двое дончан трудились на строительном объекте.

После рабочего дня они увидели оставшуюся без присмотра выдвижную лестницу. Подозреваемые решили забрать ее с собой.

Хозяин, заметив пропажу, обратился в полицию. Злоумышленников отыскали и завели на них дело по статье «Кража». Лестницу перевезли из Ростовской области на территорию Калмыкии и вернули владельцу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.