Два человека пострадали при пожаре в двух частных домах в Ростове



В Ростове при пожаре в двух домах пострадали два человека. ЧП случилось на улице Республиканской 3 ноября.



По предварительной информации, на площади 80 квадратных метров горели кровли двух частных домов. Два человека надышались дымом во время пожара.



- Одному из них потребовалась госпитализация, второй от помощи врачей отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Информация по пострадавшим уточняется.



В настоящее время пожар потушен. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных и пять единиц техники.