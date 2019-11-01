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Два человека пострадали при пожаре в двух частных домах в Ростове

Два человека пострадали при пожаре в двух частных домах в Ростове
В Ростове при пожаре в двух домах пострадали два человека. ЧП случилось на улице Республиканской 3 ноября.

По предварительной информации, на площади 80 квадратных метров горели кровли двух частных домов. Два человека надышались дымом во время пожара.

- Одному из них потребовалась госпитализация, второй от помощи врачей отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Информация по пострадавшим уточняется.

В настоящее время пожар потушен. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных и пять единиц техники.

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