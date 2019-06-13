В Ростове два человека пострадали при пожаре в частном секторе



Два человека получили травмы в результате пожара в частных домах. Загорание началось 17 июня около 15:30. Инцидент произошёл произошёл в Кизитириновской балке. Пламя вспыхнуло сначала в одном доме, потом перекинулось на соседнее здание.



Заметив огонь, очевидцы сразу вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 49 спасателей и 12 единиц техники. Через какое-то время огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.



На кадрах можно увидеть, что территория около здания выгорела практически дотла. В результате происшествия травмы получили два человека. Медики доставили их в больницу.