Девушка-водитель пострадала в ДТП в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В Константиновском районе Ростовской области в ДТП пострадала 18-летняя девушка. Происшествие случилось 8 января около 14:00.Около 14:00 по трассе Шахты — Цимлянск девушка ехала на «Ладе Калине». По предварительным данным, во время движения водитель отвлеклась, и машина съехала с дороги в кювет, после чего перевернулась. В результате аварии автомобиль был сильно поврежден.В ГАИ Ростовской области сообщили, что девушку-водителя с травмами госпитализировали.