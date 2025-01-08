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Девушка-водитель пострадала в ДТП в Ростовской области

Девушка-водитель пострадала в ДТП в Ростовской области
В Константиновском районе Ростовской области в ДТП пострадала 18-летняя девушка. Происшествие случилось 8 января около 14:00.

Около 14:00 по трассе Шахты — Цимлянск девушка ехала на «Ладе Калине». По предварительным данным, во время движения водитель отвлеклась, и машина съехала с дороги в кювет, после чего перевернулась. В результате аварии автомобиль был сильно поврежден.

В ГАИ Ростовской области сообщили, что девушку-водителя с травмами госпитализировали.
Фото: ГАИ РО
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