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Бухгалтера ростовской школы подозревают в крупных финансовых махинациях

Бухгалтера ростовской школы подозревают в крупных финансовых махинациях
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ. Об этом 2 марта рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, с февраля 2015-го по март 2018 года женщина, пользуясь своим положением, перевела на счета некоторых сотрудников школы более 1,9 миллиона рублей.

- В результате незаконных действий подозреваемая причинила материальный ущерб управлению образования Ростова-на-Дону, - сообщили в ведомстве.

Ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

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