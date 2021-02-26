Бухгалтера ростовской школы подозревают в крупных финансовых махинациях

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ. Об этом 2 марта рассказали в СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, с февраля 2015-го по март 2018 года женщина, пользуясь своим положением, перевела на счета некоторых сотрудников школы более 1,9 миллиона рублей.- В результате незаконных действий подозреваемая причинила материальный ущерб управлению образования Ростова-на-Дону, - сообщили в ведомстве.Ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.