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Автомобиль «Инфинити» придавил мужчину в автосалоне в Ростове

Автомобиль «Инфинити» придавил мужчину в автосалоне в Ростове

Владелец автосалона в Ростове получил травму на рабочем месте. Мужчину придавило автомобилем.

ЧП произошло в СТО на улице Оганова 13 августа. Водитель «Инфинити» двигался назад, пытаясь заехать в сервис. Он не заметил стоящего сзади мужчину. В результате почти двухтонная иномарка прижала ростовчанина к стене, сообщает DonDay.ru.

Пострадавший чудом остался жив. Прибывшие медики «скорой» диагностировали у него закрытую травму грудной клетки, тупую травму живота, травмы колен.

В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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