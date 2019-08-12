Автомобиль «Инфинити» придавил мужчину в автосалоне в Ростове





Владелец автосалона в Ростове получил травму на рабочем месте. Мужчину придавило автомобилем.



ЧП произошло в СТО на улице Оганова 13 августа. Водитель «Инфинити» двигался назад, пытаясь заехать в сервис. Он не заметил стоящего сзади мужчину. В результате почти двухтонная иномарка прижала ростовчанина к стене, сообщает DonDay.ru.



Пострадавший чудом остался жив. Прибывшие медики «скорой» диагностировали у него закрытую травму грудной клетки, тупую травму живота, травмы колен.



В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.