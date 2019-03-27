25-летняя ростовчанка погибла, упав в шахту лифта



Молодая ростовчанка погибла, сорвавшись в шахту лифта. Трагедия произошла в ночь на 29 апреля в Советском районе города.



По информации источника Rostov.ru, 25-летняя девушка была в гостях у друзей в одном из многоэтажных домов на проспекте Коммунистическом. Поздно вечером она отправилась домой.

- Предположительно, когда она спускалась в лифте, кабина неожиданно остановилась на одном из верхних этажей. Лифт застрял, - добавил источник. – Скорее всего, девушка попыталась выбраться и сорвалась в шахту лифта.



Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

- В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие трагедии, а также дана правовая оценка действиям сотрудников, ответственным за эксплуатацию и использование лифта, - сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.