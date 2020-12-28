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15-летняя девушка впала в кому на одной из улиц Таганрога

15-летняя девушка впала в кому на одной из улиц Таганрога
Вечером 29 декабря девушка впала в кому посреди улицы в Таганроге. Происшествие случилось примерно в 19:00.

Как сообщает DonDay.ru, 15-летняя Дарья А. шла по улице Ватутина, неподалеку от дома № 39. Внезапно ей стало плохо, и она упала на тротуар. Несовершеннолетняя кричала, дергалась и не могла подняться на ноги. Прохожие, увидев происходящее, вызвали скорую помощь и полицию.

Девушка успела назвать медикам только свое имя и адрес. После этого она потеряла сознание. Врачи не исключают, что причиной такого припадка могло стать принятие какого-то опасного вещества.

Выяснилось, что пострадавшая живет в селе Александрова Коса Неклиновского района. По каким причинам она оказалась в Таганроге, неясно. Ее госпитализировали в детскую городскую больницу. Девушка находится в коме.

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