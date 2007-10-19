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Житель Новочеркасска сломал стену в квартире, чтобы спасти кота

Вчера, 18:26 |  ROSTOV.RU

Полосатый бедолага угодил в шахту и просидел там несколько дней.
Житель Новочеркасска сломал стену в квартире, чтобы спасти кота
Жителю Новочеркасска утром 1 января пришлось ломать стену в квартире, чтобы спасти кота, провалившегося в шахту водопроводного стояка. Полосатый бедолага просидел в закрытом пространстве несколько дней без еды и воды, пишет DonDay.ru Новочеркасск.
- Несколько дней назад в туалете жена стала замечать мяуканье, доносившееся из вентиляционной шахты, - рассказал новочеркассец Павел Алексеенко. - Подумали, что кошку заперли в туалете соседи, и это пройдет, но так продолжалось 3-4 дня. Мяуканье стало усиливаться, и нам стало не по себе, мы поняли, что котик попал в беду.

31 декабря хозяин квартиры на улице Буденновской вызвал МЧС и слесаря из управляющей компании. Вместе с домкомом они обследовали подвал, чердак. Стало понятно, что кошка упала с девятого этажа в шахту стояка холодной воды. Но определить на каком именно этаже застряла кошка, не удалось. Семья Алексеенко отправилась праздновать Новый год в гости к знакомым, согласившись со спасателями, что долбить стены в праздник на всех этажах – не самый лучший вариант.

Вернувшись домой рано утром 1 января, хозяевам квартиры на третьем этаже показалось, что мяуканье теперь раздается совсем рядом с ними, и Павел Алексеенко принял решение немедленно ломать стену в своем туалете, чтобы спасти кошку.
- Утром вернулись домой, и наши сердца чуть ли не разорвались от жалости к мяукающему коту, он как будто вот-вот заплачет. Очень сильно орал. Было принято решение ломать стенку в туалете. Полчаса трудов, и спасение было завершено! Ура! – рассказал Павел Алексеенко.

Спасенный кот жадно пил воду в течение 15 минут, потом съел предложенную порцию холодца и кошачьего корма. Павел выпустил его в подъезд, так как у них у самих дома кошка, которая не потерпит «конкуренции». В подъезде тепло, и спасенный кот пока находится на лестничной клетке своих спасителей. А те откармливают его «вкусняшками» с новогоднего стола.

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