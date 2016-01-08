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В Таганроге мужчина похитил из дома в садоводческом товариществе золото на 120 тыс. руб.

Сегодня, 15:04 |  ROSTOV.RU

В Таганроге местный житель украл украшения на сумму более чем 120 тыс. руб.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что из ее дома, расположенного в садоводческом товариществе, похищены ювелирные изделия. Вор забрался в помещение, разбив окно.
- По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу.

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