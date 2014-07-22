В Таганроге двое парней ворвались в дом к 16-летнему знакомому и украли ноутбук и игровую консоль
Вчера, 22:31 |
ROSTOV.RU
В Таганроге 18 и 24-летние парни в масках ворвались в дом к 16-летнему знакомому и украли ноутбук и игровую консоль «Xbox 360». - По версии следствия, 13 декабря молодые люди надели самодельные маски и проникли в дом своего 16-летнего знакомого, где угрожая подростку ножом, похитили ноутбук «HP» и игровую консоль «Xbox 360», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - С похищенным подозреваемые скрылись с места происшествия.
Подозреваемые были задержаны 23 декабря и заключены под стражу. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее был судим за совершение аналогичного преступления.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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