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В Таганроге двое парней ворвались в дом к 16-летнему знакомому и украли ноутбук и игровую консоль

Вчера, 22:31 |  ROSTOV.RU

В Таганроге 18 и 24-летние парни в масках ворвались в дом к 16-летнему знакомому и украли ноутбук и игровую консоль «Xbox 360».
- По версии следствия, 13 декабря молодые люди надели самодельные маски и проникли в дом своего 16-летнего знакомого, где угрожая подростку ножом, похитили ноутбук «HP» и игровую консоль «Xbox 360», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - С похищенным подозреваемые скрылись с места происшествия.

Подозреваемые были задержаны 23 декабря и заключены под стражу. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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