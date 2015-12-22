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В Шахтах сгорела иномарка

Сегодня, 09:33 |  ROSTOV.RU
В Шахтах сгорела иномарка

В Шахтах сгорел «Рено – Сценик». Возгорание произошло на улице Текстильной 6 января около 15 часов.
- Площадь пожара составила 3 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие пожарные полностью ликвидировали огонь в 15:30. В тушении были задействованы шесть спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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