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В Сальске местный житель украл из офиса турагентства 60 тыс. руб.

Сегодня, 13:43 |  ROSTOV.RU


В Сальском районе 26-летний рецидивист украл из офиса туристического агентства более 60 тыс. руб. Злоумышленник пробрался в помещение ночью.
- Мужчина в ночное время взломал дверной замок и проник в помещение одного из туристических агентств города Сальска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Похитив из офиса денежные средства, гражданин скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 26-летний молодой человек ранее уже судимый за кражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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